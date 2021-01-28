  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Denizlispor -Göztepe maçının hakemi belli oldu

- maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi...’in 22. haftasında Y. ile arasında oynanacak maçı yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Candaş Elbil üstlenecek.

Denizlispor -Göztepe maçının hakemi belli oldu
İHA

28.01.2021, 12:28

Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk stadında oynanacak Y. Denizlispor - Göztepe maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Y. Denizlispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor -Göztepe maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.