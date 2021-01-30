Sowe hamlesi

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında kaçan gol pozisyonları yüzünden kahrolan taraftarların forvet kampanyası başlattığı Göztepe'de yönetim, bu çağrıya kulak verdi. Sarı-kırmızılı ekibin bakanı Mehmet Sepil, transferin bitmesine 2 gün kala atağa geçerek takıma bir golcü transferi için çalışmalara başladı. Sepil, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'da forma giyen 26 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Ali Sowe talip oldu. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun kiralık olarak sarıkırmızılı İzmir temsilcisine transferi düşünülüyor.

SOWE BULGARİSTAN'DA ÇOK MUTSUZ

Bulgaristan'da mutsuz olan ve kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen Gambiyalı'nın da transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, menajeri kanalıyla Ali Sowe'un nabzını yoklarken Sofya yönetimiyle de temasa geçerek oyuncunun transferinde somut bir adım attı. Bulgar ekibinin yönetiminden transfer için yanıt bekleyen kurmaylar, Almanya'da Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Serdar Dursun için de temaslarını sürdürüyor. Yönetimin Sowe'u ilk sıraya aldığı, Sofya'dan gelecek yanıta göre de Serdar ile ilgili temaslara yön vereceği öğrenildi.



KARAMAN'DAN ONBİRE AYAR

GÖZTEPE'DEKİ ilk maçında Beşiktaş'a yenilerek 3 puana uzanamayan tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman, Yukatel Denizlispor karşısında kadroda değişiklik yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu forma giyemeyecek. Ünal Karaman'ın Soner'in yerine geçen hafta PAOK'tan transfer edilen Esiti'ye ilk kez şans vermesi bekleniyor. Savunmada Titi'nin yerine Alpaslan'la oyuna başlamayı planlayan Karaman, kanatta da Zlatko Tripic'i keserek yerine Trabzon'dan kiralanan Fousseni Diabate'yi değerlendirecek.



Ali Sowe, İtalya'da vitrine çıktı. Gambiya ekibi Gamtel'den Chievo'nun U-19 ekibine transfer olan Sowe, Çizme'de Juve Satiba, Pescara, Calcio, Verona, Lecce, Prato, Vibonese, ekiplerinde forma giydi.