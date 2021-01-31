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Haberler Göztepe Horoz mu Göz-Göz mü?

Horoz mu Göz-Göz mü?

Ege derbisinde Göztepe ve Denizli, Denizli Atatürk Stadı’nda 16.00’da karşı karşıya gelecek. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek

Horoz mu Göz-Göz mü?

31.1.2021

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında bugün Ege derbisinde Göztepe ve Denizlispor karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadeleyi beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Konuk ekip Göztepe, ilk yarıyı 25 puanla 11. sırada tamamlarken ev sahibi Denizlispor ise üst üste aldığı yenilgilerle 14 puanla son sırada yer alıyor. Göztepe'de kritik maçta orta sahada cezalı olan Soner forma giyemeyecek. Yeni transferler Esiti ve Diabate'nin bugün on birde görev alması bekleniyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırıp Hakan Kutlu ile anlaşan Horoz, yeni teknik patronu ile ilk maçına çıkacak. Denizli'de Lech Poznan ile anlaşan Murawski'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Özgür Çek, Bakalorz, Mesanovic ve Tusha'nın ise bugünkü maçta formaları giymesi beklenmiyor.

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