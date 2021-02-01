Bir sevinç bir hüzün

DERBİNİN ardından bir tarafta sevinç yaşanırken, bir tarafta hüzün hakimdi. Denizlispor, Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. En son Erzurumspor'u deplasmanda mağlup eden Horoz, bu süreçte 5 yenilgi, iki beraberlik almıştı. Göztepe ise Beşiktaş'tan sonra son sıradaki rakibine de yenilirken teknik direktör Ünal Karaman 2. maçında puanla tanışamadı. Denizli 17 puana ulaşarak kümede kalma umudunu yeşertirken, Göztepe ise 25 puanda kaldı.