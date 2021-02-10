Göztepe’nin derdi hakem

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, G.Antep FK deplasmanından puansız ayrılırken, sarı-kırmızılılar yine hakem kurbanı oldu. Maçın orta hakemi Volkan Bayarslan verdiği tartışmalı kararlarla Göz-Göz'ün yenilgisini hazırlayan isim oldu. Sarı-kırmızılıların, 2-0 yenildiği maçta Ndiaye'nin ceza alanında düşürüldüğü pozisyona VAR'a bile gitmeden devam kararı veren Bayarslan, Halil'in attığı golü de yine VAR'a bakarak ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Ndiaye'nin attığı iki gol de yine Bayarslan'ın ofsayt kararına takıldı.

3 MAÇTA 9 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç sonrasında Bayarslan'a sosyal medyadan öfke kusarken bu sezon sarı-kırmızılılar 3. maçını da hakem hataları nedeniyle kaybetti. 12. haftada Ç.Rize deplasmanında maçın hakemi Özgür Yankaya, rakip lehine haksız bir penaltı vermiş, yine son dakikada kaleci İrfan'ın kurtardığı penaltının devamında gol olan pozisyonu çizgi ihlali olmasına rağmen geçerli saymıştı. Yönetim maçın ardından Özgür Yankaya hakkında sert bir açıklama yaparak tepki göstermişti. 21. haftadaki Beşiktaş maçında da Ali Şansalan, Göztepe'nin 1 net penaltısını es geçmiş, rakibe çıkacak en az iki kırmızı kart ve sarı kartlık pozisyonları da görmezden gelmişti.



NDİAYE'NİN İKİ GOLÜ SAYILMADI

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, G.Antep FK ağlarını iki kez sarsmayı başardı. Ancak Ndiaye'nin attığı iki gol de VAR'a takıldı. Hakem Volkan Bayarslan VAR'dan gelen uyarı üzerine 25 yaşındaki futbolcunun gollerini saymadı.

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