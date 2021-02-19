Sepil’den Göçek açıklaması

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, hakem atamasıyla ilgili konuştu. Hakem Hüseyin Göçek'in pazar günkü maça atanmasının ardından Göztepe Başkanı Sepil, "Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi. Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe'yle oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcuların ve teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.