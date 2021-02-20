Alpaslan’a Aslan markajı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe'nin yıldızları transfer gündeminden düşmüyor. Ara transfer dönemi henüz geride kalmasına rağmen sezon sonu için çalışmalarına hız veren şampiyon adayı Galatasaray, Göz- Göz yıldızlarına gözünü dikti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İzmir ekibinin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı özel olarak izletmesinin ardından, Aslan'ın bir başka hedefi stoper Alpaslan Öztürk oldu. Sakatlık dönemini atlatıp yeniden on bire dönen 27 yaşındaki başarılı savunmacı için G.Saray devreye girdi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ

Bu sezon iki kez sakatlık yaşadığı için istikrar sağlayamayan ancak on bire döndüğü Başakşehir maçında performansıyla göz dolduran Alpaslan için bu kez G.Saray çok ısrarcı. Sezon başında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ısrarla kadrosuna katmak istediği futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray da bu avantajı kullanarak futbolcuyu bonservis bedeli olmadan transfer etmenin hesabını yapıyor. Göztepe yönetimi de bu gelişme üzerine elini çabuk tutup kadroda tutmak istediği yıldızına yeni sözleşme önerecek. Daha önce F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Alpaslan'ın geleceğine nasıl yön vereceği merak konusu.

BURAK HAKERLER