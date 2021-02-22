Göz-Göz’den müthiş zafer

Süper Lig'de İstanbul deplasmanında şampiyon adayı Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü: 0-1. Maça Göztepe oldukça baskılı başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Adis'in müthiş pasında Ndiaye yüzde yüzlük gol pozisyonunda Altay'ı geçemedi. 9'da Göztepe kontratağında Diabate'nin uzun pasında boş pozisyonda topu kapan Halil kaleci Altay'dan da sıyrılarak Göztepe'yi öne geçiren golü attı: 1-0. 28'de Ozan'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi. 39'da Sosa'nın serbest atışında Thiam topu kafayla indirdi. Szalai topa istediği gibi vuramayınca Diabate topu uzaklaştıradı. 43'te Valencia'nın pasında Sosa'nın şutunda kaleci İrfan golü önledi. 44'te Halil'in pasında Diabate mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

GEÇİT VERMEDİ

53'te Valencia kaleye sokulup şutunu çekti, savunmaya çarpan top az farkla dışarıya çıktı. 59'da Caner'in havalandırdığı topa çaprazdan Pelkas vurdu, kaleci İrfan Can kucağına giden topu rahatlıkla kontrol etti. 76'da kaleye doğru sağ çaprazdan hareketlenen Halil rakiplerinden harika sıyrılıp vurdu, top yan ağlarda kaldı. 90+6'da Mesut korner atışını kullandı, Serdar'ın kafasını çizgi üzerinde kaleci İrfan Can çıkardı. Karşlaşma 1-0 sona erdi.



EVİNDE ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİİKİNCİ

ŞAMPİYON adayı Fenerbahçe, dün Göztepe yenilgisiyle evindeki üst üste ikinci hezimetini yaşadı. Ezeli derbide Galatasaray'a sahasında 1-0'lık sonuçla yenilerek yara alan Kanarya, dün de Göztepe'ye aynı skorla mağlup olurken Kadıköy'de üst üste iki maçtan yenilgiyle ayrıldı. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada 51 puanda kalan sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın BAY geçtiği haftayı üçüncü sırada zirvenin 3 puan gerisinde tamamladı.



HALİL YİNE SAHNEDE

Göztepe'nin altyapısından yükselen yıldız futbolcu Halil Akbunar Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de İzmir'de oynanan ve 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona eren maçta o dönem F.Bahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'i şık bir vuruşla avlayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu dün de golünü attı. Maçın 9. dakikasında kontratak pozisyonda öne çıkan kaleci Altay'ı geçen Halil Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. Halil, dün attığı golle ligde gol sayısını 7'ye yükseltirken, takımın en skorer ismi olan Ndiaye'yi de yakaladı.



TARİHİ GALİBİYET

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından çok kritik ve anlamlı bir 3 puanla dönerken, İzmir ekibi güçlü rakibi karşısında tarihi bir zafer elde etti. Kanarya'yı en son 200 yılında deplasmanda mağlup eden Göztepe, 21 yıllık bir aranın ardından İstanbul'da güldü. 1999-2000 sezonunda Süper Lig'de 16 Mayıs 2000 tarihinde Kadıköy'de oynanan maçı 3-2 kazanan Göz-Göz, bu tarihin ardından rakibiyle dışarda oynadığı biri kupa olmak üzere 6 maçı da kaybederek galibiyet alamamıştı. Başakşehir galibiyetinin ardından dün Fenerbahçe'yi 21 sonra Kadıköy'de mağlup eden Göztepe, üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.



KARAMAN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Süper Lig'de dün İstanbul deplasmanında şampiyon adayı Fenerbahçe'ye konuk olan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yine 'istikrar' diyemedi. Maçtan önce cezalı ve sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, son antrenmanda üç yıldızının sakatlanmasıyla şok yaşadı. İzmir ekibinde sağ bek Gassama, sol bek Berkan ve orta saha oyuncusu Peter Zulj sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı. Karaman forma veremediği Gassama'nın yerine savunmanın sağında Murat, Berkan'ın yerine savunmanın solunda Burekovic ve Zulj'un yerine de Fousseni Diabate'yi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip son haftalarda sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen Napoleoni yedek soyunurken, kiralık oynadığı Bolu'dan dönen Kerim Alıcı da 6 hafta sonra maç kadrosuna girerek kulübede forma bekledi.



EROL BULUT 'İSTİKRAR' DEDİ

GÖZTEPE karşısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut dün kadroda istikrarı seçti. Bulut, Göztepe karşısında Karagümrük maçının kazanan 11'ini bozmazken, sakatlığı geçen Pelkas kadroda yer aldı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti. Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlatmasının ardından 22 gün sonra kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.