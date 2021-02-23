Geçit vermedi

GÖZTEPE, Spor Toto Süper Lig'de son iki maçtan 6 puanla ayrılarak çok önemli bir seri yakalarken, bu başarıda kuşkusuz savunmanın da rolü büyüktü. Göreve gelir gelmez kadroda önemli değişiklikler yapan teknik direktör Ünal Karaman'ın son iki maçta savunmada yaptığı Atınç ve Alpaslan hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Savunmanın ortasında Marko-Titi ikilisi ile 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve kalesinde 8 gol gören sarı-kırmızılılar, Atınç ve Alpaslan'ın kadroya dahil olmasıyla kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılılar, önemli gol silahlarına sahip Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ağlarında toplam 1 gol gördü. Tek golü Medipol Başakşehir'den yiyen Göz-Göz, Fenerbahçe'ye karşı kalesinde ise adeta duvar ördü. Göztepe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat da kalesinde adeta devleşti. Özellikle ikinci yarıda rakip atakları savuşturmayı başaran İrfan Can da maçın kilit isimlerinden biri oldu. Maçtan önce sakatlanan bekler Gassama ve Berkan'ın yerine görev yapan Murat ve Burekovic de bu maçta günündeydi.

SAKATLAR İÇİN SEFERBERLİK İLANI

Göztepe, ligde gözünü pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına çevirirken sakat oyuncuların takıma dönmesi için de seferberlik başladı. F.Bahçe maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarılan sağ bek Gassama, sol bek Berkan ve orta saha oyuncusu Zulj'un takıma dönmesi için sağlık heyeti de çaba harcıyor.