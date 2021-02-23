GÖZTEPE, şampiyon adayı Fenerbahçe'ye de acımadı. Kadıköy'de oynanan maçta Halil Akbunar'ın attığı tek golle 3 puana uzanan Göz-Göz, zirveye ayar verdi. Zirveyi paylaştığı Galatasaray'ın kazanıp, Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe Göztepe karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Rakip tanımayan İzmir ekibine yenilerek 51 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, üçüncü sıraya gerileyerek büyük bir avantajı da kaybetti.

GÖZ-GÖZ SERİYE TAKACAK

ŞAMPİYONLUK yarışını şekillendiren Göztepe'nin bu zirve vurgunu ise ilk değil. İzmir'i vuran deprem nedeniyle ilk yarıda ertelenen maçta lider Alanyaspor'u 1-0 yenerek rakibinin zirvedeki avantajını bitiren sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle gözünü artık üst sıralara dikti. Kritik 3 puanla puanını 32'ye çıkarıp 11. sıradan 10. basamağa yükselen Göz-Göz, düşme potasıyla da arasındaki farkı 8'e çıkardı. Başakşehir'den sonra F.Bahçe'yi yenerek 2'de 2 yapan Göztepe, gözünü seri galibiyetlere çevirdi.

TARAFTARDAN GÜNEŞ'E ÇAĞRI

FENERBAHÇE'YE attığı golle Türkiye'nin gündemine oturan Halil Akbunar için futbolseverler, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunarak 27 yaşındaki futbolcunun milli takıma davet edilmesi konusunda birleştiler. Taraftarlar, "Şenol Güneş biraz adaletin varsa Halil Akbunar'ı milli takıma alırsın", "Halil Akbunar milli takımı çok daha önce hak etti", "Çok merak ettim; Halil Akbunar neden A Milli Takım'da yok" yorumları yaptılar.

HALİL AKBUNAR A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPIYOR

KADIKÖY'DE 'fırtına' gibi esen Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar A Milli Takım'a göz kırpıyor. Göztepe'nin 3 puanla ayrıldığı maçın 9. dakikasında savunmadan Diabate'nin harika pasını müthiş bir deparla değerlendirerek Fenerbahçe ağlarını havalandıran Halil Akbunar performansı ve hırsıyla göz doldurdu. Altyapıdan çıktığı Göztepe'de 9. sezonunu geçiren ve kaptanlık pazubandını takan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon kariyerinin de zirvesine çıktı. Halil, ligde 25 maçta banko forma giyerken gol sayısını 7'ye yükseltirken 6 asistle de Göztepe'nin en skorer ismi oldu. Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren 27 yaşındaki futbolcu istatistikleriyle Türkiye'de forma giyen yerli kanatlar arasında zirveye yerleşirken, A Milli Takım yolu da gözüktü. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dikkatini çeken Halil için sosyal medyada F.Bahçe maçının ardından 'Milli forma' yakışır yorumları yapıldı. Fenerbahçe'nin yanı sıra bu sezon Denizlispor, Yeni Malatya, Ankaragücü, Sivasspor ve Gençlerbirliği (2) maçlarında da gol sevinci yaşayan Halil, 7 golü bulunan takım arkadaşı Ndiaye'yi yakaladı.

ÜNAL KARAMAN KENDİNİ İSPATLADI

Göztepe'nin başında çıktığı 6. maçta Fenerbahçe'yi dize getiren deneyimle teknik direktör Ünal Karaman, rüştünü ispatladı. Sarı-kırmızılı ekiple ilk 4 maçından 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılarak sadece 1 puan alabilen Karaman, son iki maçta Başakşehir ve güçlü rakibi Fenerbahçe'yi yenerek taraflı-tarafsız herkesin takdirini topladı. Göztepe'yi düşme potasından oldukça uzaklaştıran Karaman, ilk haftalarda kendisine yöneltilen eleştirileri de savuşturdu. Maç sonunda oldukça mutlu olduğu gözlenen Ünal Karaman, "Futbol aklıyla akılcı bir oyun ve iyi bir mücadeleyle hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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