Göztepe ilk peşinde

Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle üst üste iki maçını da kazanan Göztepe, gözünü pazar günkü Kasımpaşa maçına çevirdi. Son iki maçta aldığı 6 puanla düşme potasından uzaklaşarak rahat bir nefes alan Göz-Göz, Kasımpaşa'yı yenip bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almak istiyor. Ligde en son üç maçlık serisini 2018-2019 sezonunda 5,6 ve 7. haftalarda Kayseri (2-0), Trabzon (2-1) ve Konya (3-2) galibiyetleri ile alan İzmir ekibi bu tarih sonrası üst üste 3 maç kazanamadı.

EN FAZLA İKİ MAÇLIK SERİ

Üç maçlık serisinin son maçını Konya ile 15 Eylül 2018'de oynayan Göztepe, Kasımpaşa maçını kazanarak 898 gün sonra yeni bir seri yakalamak istiyor. Göz-Göz daha önce iki kez iki maç art arda kazanıp ardından puan kaybetti. A.Gücü'nü 3-1, Sivas'ı 1-0 yenen Göztepe, Kayseri ile berabere kaldı. Yine Konya ve G.Birliği'ni yenen ekip Beşiktaş'a 2-1 yenildi.



KARAMAN'IN PAŞA PLANI

GÖZTEPE'Yİ yeniden çıkışa geçirerek camianın güvenini kazanan teknik direktör Ünal Karaman, kritik Kasımpaşa maçı içi planlarını oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekipte Karaman ile ikinci baharını yaşayan Gassama'nın sakatlığı nedeniyle forma giymesinin zor olduğu Kasımpaşa maçına Peter Zulj ve Berkan Emir yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak iki oyuncu da maça yetişmeleri halinde on birde yer alamayacak. Karaman'ın Fenerbahçe maçı on birinde değişiklik yapmadan pazar günü sahaya çıkacağı, Zulj ve Berkan'ı ise yedek oturtup maçın gidişatına göre oyuna alacağı öğrenildi. Zulj'un yerine yine Trabzonspor'dan eski öğrencisi Diabate'ye görev verecek olan Karaman, Adis'i ileri uçta, Ndiaye ve Halil ikilisini ise yine kanatlarda görevlendirecek. Karaman ayrıca rakibin orta sahadaki silahı Yusuf Erdoğan'ı Obinna Nwobodo ile forvet oyuncuları Hodzic ve Koita'yı ise savunmada Alpaslan ve Atınç ile durduracak.



HEDEF 3. İSTANBUL ZAFERİ

Göztepe'nin üst üste aldığı iki galibiyetin İstanbul takımlarına karşı olması dukkat çekiyor. Önce evinde Başakşehir'i ardından deplasmanda F.Bahçe'yi mağlup eden Göz-Göz, Kasımpaşa engelini de geçerek üst üste 3. İstanbul zaferine imza atmayı hedefliyor.