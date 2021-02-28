Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra sıra geldi Kasımpaşa’ya

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Ligde son iki maçtan 6 puan toplayarak 32 puanla 10. sıraya yükselen İzmir ekibi, 29 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa önünde kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanan sağ bek Gassama bu müsabakada forma giyemeyecek.

3 OYUNCU BELİRSİZ

Berkan Emir, Peter Zulj ve Zlatko Tripic'in ise oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin raporu sonrası belli olacak. Konuk lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest ve Armin Hodzic ile Isaac Thelin bugün İzmir'de takımdaki yerlerini alamayacak. Karagümrük maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Haris Hajradinovic ise bugün şans verilmesi halinde takımdaki yerini alacak.

ŞANSI GÜLMÜYOR

SÜPER Lig'de Kasımpaşa ile daha önce 15 kez karşı karşıya gelen Göztepe'nin İstanbul ekibine şansı tutmuyor. Göz-Göz rakibini Süper Lig'deki ilk maçta mağlup ederken 14 karşılaşmada 7 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Süper Lig'in ilk devresinde oynanan maçta iki takım golsüz berabere kaldı.

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HALİL ÇOK FORMDA

Göztepe'nin altyapısından yetişen Halil Akbunar takımın en formda ismi olarak dikkat çekiyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında takımının tek golüne imza atarken, gol sayısını da 7'ye çıkardı. Orta saha oyuncusu Soner 4 gol atıp, 4 asit yaparken diğer kanat oyuncusu Tripic ise 2 gol bir asistlik performans sergiledi.