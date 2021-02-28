Göz-Göz’ü telaş sardı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe'yi haziran telaşı sardı. Kadroda kiralık olarak forma giyen yıldızlar için sarı-kırmızılı yönetim hamle yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında Hırvat ekibi Gorica'dan kiralanan Cherif Ndiaye ve devre arasında sezonun sonuna kadar geçici olarak Anderlecht'ten transfer edilen Zulj teknik direktör Karaman'dan geçer not aldı. İki oyuncunun kulüpleriyle bonservisinin alınması için temasa geçecek olan yöneticiler bir yıldızını daha bırakmama kararını aldı.

NDIAYE'DE OPSİYON VAR

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den kiralanan ve sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Soner Aydoğdu'nun bonservisini de almak için çaba sarf edecek. Kurmaylar, Ndiaye ve Zulj'dan sonra Soner'i de bonservisiyle renklerine bağlayıp rahat bir nefes almak istiyor. Senegalli golcü Ndiaye de satın alma opsiyonu olan Göz-Göz, Zulj ve Soner için ise kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan yıldızları Atınç ve Alpaslan'a yönelik Süper Lig ekiplerinin de ilgisinin artması üzerine erken davranıp iki yıldızına yeni kontrat önerecek. Kadroda çok fazla şans bulamayan Brown Ideye ve Zlatko Tripic ile de yollar ayrılacak.

TAM 12 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

SARI-KIRMIZILI ekipte sezon sonu 12 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kiralık olarak forma giyen Esiti, Diabate, Zulj ve Ndiaye'nin yanı sıra Alpaslan, Atınç, Tripic, Murat Paluli, Gassama, Titi, Berkan ve Napoleoni de haziran ayında boşa çıkacak. Tripic için 1 yıl uzatma opsiyonunu kullanmayacak olan yönetim, İtalyan kanat oyuncusu Stefano Napoleoni ve Brezilyalı stoperi Titi ile de yolları ayırmayı planlıyor. Diğer oyuncularla ilgili ise yeni teknik direktör Ünal Karaman yönetime sezon sonuna doğru ayrıntılı bir rapor verecek.

■ BURAK HAKERLER