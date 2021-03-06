Aman dikkat!

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından güçlü rakibi Alanya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yenilmezliğini sürdüren Göztepe'de alarm verildi. Ligde son üç sezonda özellikle ikinci yarılarda düşme potasındaki rakipleri karşısında önemli kayıplar veren Göz-Göz, üst üste iki maçını ateş hattında yer alan Erzurum ve Ankaragücü'ne karşı oynayacak. Puanını 36'ya çıkararak 9. sıraya yükselen ve düşme potasının en üstünde yer alan Erzurum ile 10 puanlık fark olan İzmir ekibi, geçmişteki hatalarını tekrarlamamak için oldukça temkinli. Ateş hattındaki takımlarla üst üste oynayacağı iki maçı da kayıpsız atlatmayı planlayan Göz-Göz, alt sıralarla arasındaki farkı daha da açarak bağını tamamen koparmak istiyor.

BU SEZON HOROZ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılılar, 2018-2019'dan bu yana ikinci yarılarda düşme potasıyla oynadığı 7 maçın 6'sını kaybederken 1 maçı da berabere tamamladı. 2018-2019'da 27. haftada Akhisar'a ve 29. haftada da son sıradaki Erzurum'a evinde 1-0'lık skorlarla kaybeden Göz- Göz, geçen sezon da düşenin dostu oldu. Göz-Göz, geçen yıl da 24, 26 ve 28. haftalarda son üç sırada yer alan Kayseri, Kasımpaşa ve Y.Malatya'ya kaybetmiş, 31. hafta ise son sıradaki A.Gücü ile berabere kalmıştı. Bu sezon da ikinci yarının hemen başında son sıradaki Denizli'ye 2-1 yenilen İzmir ekibi bu kez pazartesi günü evinde karşılaşacağı Erzurumspor'u yenerek düşme potasındaki rakiplerine karşı kötü istatistiğini tersine çevirmeyi planlıyor.



KARAMAN'DAN GEÇER NOT GELDİ

AYTEMİZ Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe 1 puanı kazanç olarak görüldü. Oynadığı son 4 karşılaşmada hanesine toplamda 10 puan yazdıran sarı-kırmızılılar puan tablosunda oldukça rahatladı. Alt sıralarla bağını koparan Göztepe, geleceğe umutla bakarken, teknik ekip de oynanan futbola geçer not verdi. Teknik direktör Ünal Karaman, Alanya deplasmanından alınan 1 puanın önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. "Bu 1 puanın kıymetini bileceğiz" diyen deneyimli teknik adam, "Teknik verileri üst seviyede, güçlü bir rakiple oynadık. Biz futbolun doğrularını yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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