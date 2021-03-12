Göztepe’nin kasası doldu

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunda çıkışa geçen Göztepe, başarısıyla kasasını doldurdu. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 39'a yükselten sarı-kırmızılılar, toplamda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun performans primleri kapsamında İzmir temsilcisi, galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira, beraberliklere de 1 milyon 400 bin lira almaya hak kazandı. Böylece 10 galibiyete ulaşan Göz-Göz 27 milyon lira, 9 beraberlikle de 12 milyon 600 bin lira toplamda da 39 milyon 600 lira prime hak kazandı.

BÜYÜK SERVET KAZANACAK

Sezon başında verilen 9 milyon liralık ayak bastı parası ile birlikte sarı-kırmızılıların federasyondan şu ana kadar elde ettiği rakam 48 milyon 600 bin lirayı buldu. 9 haftadır takımın başında bulunan teknik direktör Ünal Karaman ile son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik elde eden Göz-Göz, 12 milyon 200 bin lira gelir elde etti. Göztepe, ayrıca sezonu 6. bitirirse ekstra 5 milyon, 5. bitirirse 8 milyon ve 4. sırada bitirirse de 17 milyon lira daha almaya hak kazanacak.



GÖZ GÖZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

PAZAR günü deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, son 3 sezonda rakibine büyük üstünlük kurdu. Ankaragücü'yle oynadığı son 5 maçta 4 kez sahadan galip ayrılan Göz-Göz, 1 kez de beraberlik elde etti. İki takım 2018-2019 sezonunda ilk olarak Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini 3-0 yenmeyi başardı. Son hafta ise Bornova Stadı'nda oynanan müsabaka nefesleri kesti. Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, Ankaragücü'nü 84. dakikada Deniz Kadah'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup ederek ligde kalışını ilan etti.