Göz-Göz’e yakın takip

Göztepe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldızlara teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekipte mayıs sonunda boşa çıkacak olan iki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve Titi, Süper Lig ve yurtdışından bir çok ekibin takibine girdi. 27 yaşındaki stoper Alpaslan'a Süper Lig'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra doğum yeri olan Belçika'dan da iki kulüp talip oldu. Alpaslan'ın menajeri Ömer Kızılkoca, tercihlerinin önce Türkiye, ardından yurtdışı olduğunu belirtti. Alpaslan için Belçika ekibi Cercle Brugge'nin de ısrarcı olduğu öğrenildi.

TİTİ İÇİN AYRILIK VAKTİ

Göz-Göz'de 33 yaşındaki stoper Titi'ye ülkesi Brezilya'da Bahia'nın teklif yaptığı ve büyük olasılıkla anlaşma sağlandığı öğrenildi. Göz- Göz, Alpaslan gibi Titi'ye de henüz yeni kontrat önermedi.



RAKİP SİVASSPOR

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe, bugün Sivasspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadaleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ünal Karaman yönetimindeki Göz-Göz, 30 hafta sonunda 39 puanla 9. sırada yer alırken, bir maçı eksik Sivas ise 37 puanla hemen bir basamak altında yer alıyor. Göz-Göz zorlu maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı umut ediyor. Göztepe'de cezalı Alpaslan'ın dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Yiğido'da ise sakat olan Rybalka ve Ahmet'in oynaması beklenmiyor.



BUGÜN OYNAMAYACAK

Göztepe savunmasında son haftalarda Atınç ile birlikte iyi bir ikili olan Alpaslan Öztürk, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla 4 sarı karta ulaşarak bugün oynanacak olan Sivas randevusunda cezalı duruma düştü. 27 yaşındaki futbolcunun yerine teknik direktör Ünal Karaman'ın savunmanın ortasında tercihini Marko Mihojevic'ten yana kullanacağı öğrenildi.

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