Halil Milli Takım’da

Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. 27 yaşındaki Halil'in A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilmesi büyük bir sevinçle karşılandı. Halil, 30 Eylül 2017'de milli takıma çağrılan Sabri Sarıoğlu'ndan sonra 2. Göztepeli oldu.

FRANSA'YA RAĞMEN ALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa'nın liglerindeki oyuncuları Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerdeki milli maçlara göndermeme kararına rağmen, bu ülkede oynayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik (Lille) ve Umut Meraş'ı (Le Havre) ayyıldızlı aday kadroya dahil etti.



İŞTE ADAY KADRO

MİLLİ takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı: Mert Günok (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzon), Altay Bayındır (F.Bahçe), Gökhan Akkan (Rize), Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (F.Bahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Başakşehir), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş).