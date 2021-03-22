Savunma çöktü

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün ardından Sivasspor'a da kendi evinde 5-3'lük ağır bir skorla mağlup olarak taraftarlarını şaşırtan Göztepe'de savunma tam anlamıyla çöktü. Teknik direktör Ünal Karaman, Sivas maçında savunmada ikisi zorunlu üç değişiklik yaparken ilk 55 dakikada rakibe karşı 5-0 geriye düşmesi büyük bir deprem yarattı. 5 maçlık yenilmezlik serisinden sonra son iki maçını kaybederek irtifa kaybeden Göz-Göz, Ankaragücü karşısında 3, Sivas önünde de kalesinde 5 gole engel olamadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladığı 5 maçlık süreçte kalesinde toplam 3 gol gören Göz-Göz, son iki maçta 8 gol yiyerek savunmada dağıldı.

İKİ OYUNCU TEPKİ GÖRDÜ

Özellikle Demir Grup Sivasspor maçında hatalı goller yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat ve sağ bekte forma giyen Murat Paluli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonundan bu yana kendi kalesinde en çok golü gördüğü yenilgiyi yaşadı.