En centilmen Göz-Göz

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, kart raporuyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 30 haftası geride kalan ligde Trabzon'un ardından en centilmen 2. ekip oldu. İzmir ekibinin futbolcuları 30 hafta sonunda 53 sarı kart ve toplamda 3 kırmızı kart gördüler. Sarı-kırmızılılar, bu görüntüsüyle 42 sarı 4 kırmızı kart gören Trabzon'un ardından 2. sırada yer aldı.

EN HIRÇIN OBİNNA

İzmir ekibinde en hırçın futbolcu 8 sarı kart gören Obinna Nwobodo oldu. Soner 6 sarı kartla ikinci sırada yer alırken, Berkan Emir ise 4 sarı kart ve 1 kırmızı kartla iki oyuncuyu takip etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki 4. sezonunda ise en sakin görüntüsü-nü sergiledi. 2017-2018 sezo-nunu 77 sarı kart, 5 kırmızı kart-la Centilmen Lig'de 13. sırada bitirmişti. 2018-2019'da 59 sarı 7 kırmızı kart ve geçen sezon da 74 sarı, 4 kırmızı kartla en centilmen 7. takım olan Göz-Göz kart raporunda zirveye yürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesiyle daha sakin bir görüntüye bürünen sarı-kırmızılı futbolcular, son 4 maçta sadece 6 sarı kart gördü. Sivasspor maçında sarı kart gören Obinna Nwobodo, 4 sarı karta ulaşarak ceza sınırını aştı. Başarılı orta saha oyuncusu milli ara sonrası Kayserispor maçında sahada yer alamayacak.



TRANSFERİN GÖZDESİ

G.Saray ve Fenerbahçe'nin takibinde olan kaleci İrfan Can'a Fransa'dan Nimes, Metz, İspanya'dan R.Betis, Levante talip

SPOR Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı Fransız ve İspanyol kulüpleri takip ediyor. 22 yaşındaki kaleciyi Fransa'dan Nimes ve Metz kulüpleri takip ederken, İspanya'dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin ilgisi bulunuyor. Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen genç oyuncu hem milli takımın alt yaş kategorilerinde gösterdiği performans, hem de Göztepe'deki oyunuyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İrfan Can Eğribayat'ı listesine alan takımların şu ana kadar genç kaleciyle ilgili olumlu rapor hazırladıkları ve sezon sonunda Göztepe'ye resmi teklifte bulunacakları öğrenildi. İrfan Can Eğribayat genç yaşına rağmen 1. Lig'de 62, Süper Lig'de ise 28 karşılaşmada forma giydi. Ayrıca alt yaş milli takımlarında da boy gösteren İrfan Can Eğribayat'a Trabzonspor'un da bir ilgisi söz konusu.