Göztepe hep değişti

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman bir türlü ideal kadroyu bulamadı. Ligde son oynanan Sivas maçında sakatlık, cezalı ve performans düşüklüğü nedeniyle ilk on birde 5 değişiklik yapan Karaman, 11 maçta 19 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Teknik adam 11 mücadelede hiçbir maça üst üste aynı on birle çıkamadı. Karaman'ın kenarda olduğu tüm maçlarda on birde yer alan kaleci İrfan Can, orta saha Halil, Obinna ve golcü Cherif Ndiaye oldu. Soner, 10 maçta forma giyerek Karaman'ın bankoları arasında yer alırken Berkan 8, Diabate, Alpaslan ve Atınç 7'şer, Murat Paluli 6, Zulj, Marko ve Gassama 5'er, Titi ve Adis 4'er, Tripic ve Burekovic 3'er, Esiti 2, Brown Ideye ise 1 kez on birde şans buldular. Ligde büyük düşüş yaşayan Göztepe'de Karaman, 3 Nisan'da Kayseri ile oynayacağı maçta yine değişime hazırlanıyor. Cezası biten Alpaslan dönüş yaparken, Obinna 4 sarı kartla cezalı duruma düştü. Karaman'ın iki değişikliğin yanı sıra takımda bazı taşları yerinden oynatması bekleniyor.



DEPLASMAN SIKINTISI

GÖZTEPE son 6 maçlık deplasman periyodunda istikrarsız bir tablo çizdi. Sadece F.Bahçe deplasmanında gülebilen Kanarya, Alanya ile berabere kaldı. İzmir temsilcisi 4 maçta puan yüzü göremedi. Beşiktaş, Denizli, Gaziantep ve A.Gücü'ne mağlup olan Göz Göz, 6 maçlık süreçte 4 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 10 gol gördü.



4 OYUNCUDAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Ünal Karaman bu sezon 4 oyuncusundan vazgeçmedi. Karaman İrfan Can, Halil Akbunar, Obinna Nwobodo ve Cherif Ndiaye dışındaki tüm oyuncuları değiştirirken Soner Aydoğdu ise 10 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli çalıştırıcının milli ara sonrasındaki Kayseri deplasmanında da kadrosunda da farklı bir 11 ile mücadele etmesi sürpriz sayılmayacak.

BURAK HAKERLER