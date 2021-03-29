Soner planı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe, milli arada iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin hedefindeki ilk isim ise Soner Aydoğdu. Başakşehir'den geçen sezon kiralanan ve orta sahada forma giyen futbolcu performansıyla Ünal Karaman'ın bankoları arasında da yer alınca yönetim, düğmeye bastı. Kiralık sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyonu bulunan 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için yönetim temaslara başlayacak.

TALİPLERİ ARTTI

Göztepe'nin en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan Soner Aydoğdu'nun Göztepe'deki performansı sonrasında talipleri de arttı. Soner Aydoğdu için Kasımpaşa, Alanya ve Antalyaspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Başarılı orta saha oyuncusunun bonservisini alarak yıldızını elinde tutmayı planlayan Göz-Göz, gelecek sezonlar için de orta sahayı sağlama almak istiyor. Başkan Mehmet Sepil, Başakşehir yönetimi ile görüşerek Soner'in bonservisi için kolaylık isteyecek.



ADİS'E ÖZEL İLGİ

Göztepe'nin devre arasında Antalyaspor'dan aldığı Makedon futbolcu Adis Jahovic, Göztepe'de henüz beklenen performansını sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce forma giydiği dönemde kulüp tarihinin en golcü yabancısı olan Adis, 9 maçta henüz skor üretemedi.



KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Göztepe'nin orta sahadaki dinamosu Soner, Göztepe'de en verimli iki sezonunu yaşıyor. Daha önce Haacattepe, G.Birliği, Akhisar, Trabzon ve Başakşehir formaları da giyen 30 yaşındaki yıldız, Göz- Göz'de toplam 63 resmi maçta 9 gol atarken, 12 asist yaptı. Soner, skor anlamında en verimli dönemini sarı-kırmızılı ekipte yaşadı.



ÜÇ YILDIZ YOLCU

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, üç yıldız oyuncunun üstünü çizdi. Sarı-kırmızılı ekipte kadroda çok zor şans bulan Zlatko Tripic, Brown Ideye ve Stefano Napoleoni ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Kanat ve ileri uçta forma giyen bu üç yabancının yerine Karaman'ın kaliteli isimleri kadroya dahil etmek istediği ve alternatif listesini sezon sonuna kadar oluşturacağı öğrenildi.

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