Göz-Göz’de değişim zamanı

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'yi sezon sonunda yine değişim bekliyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Haziran sonu itibariyle 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Puan maratonunun bitimine 10 hafta kala henüz iç trans- ferde hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamayan Göz-Göz yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman'ın da raporu sonrası birçok yıldızla yola devam etmeyecek.

3 OYUNCU İÇİN HAMLE

İzmir ekibinde kiralıklar Fousseni Diabate (Trabzon), Cherif Ndiaye (Gorica), Anderson Esiti (PAOK) ve Peter Zulj'un (Anderlecht) yanı sıra çoğu maçta banko forma giyen Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Berkan Emir, Lamine Gassama, Titi ve Stefano Napoleoni'nin de kontratları sona eriyor. Kiralık oyuncular Esiti ve Ndiaye'nin sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen yönetim, Diabate'nin de bonservisini almak için hamle yapacak.

ÜNAL KARAMAN RAPOR VERECEK

Zulj için ise henüz kararını vermeyen kurmaylar deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda sözleşmesi biten yıldızlar Murat Paluli, Tripic, Titi ve Napoleoni'ye yeni sözleşme önermeyecek. A Milli Takıma davet edilen Alpaslan Öztürk piyasasını artırırken, savunmanın diğer ismi Atınç Nukan'ı da elinde tutması zor gözüküyor. Berkan Emir ile yeniden anlaşmayı planlayan yönetim, Gassama'ya yıllık maaşında indirim yapması halinde yeni sözleşme önerilecek. Sözleşmesi devam eden golcü Brown Ideye ile de yollar ayrılacak.



GÖZTEPE'DE MİLLİ BAYRAM

Göztepe'de kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından defans Alpaslan Öztürk'ün de A Milli Takım'a davet edilmesi camiayı sevince boğdu. Bu sezon ilk kez iki oyuncusunu birden ay-yıldızlılara gönderen Göz-Göz'de başkan Vekili Talat Papatya, futbolcularla gurur duyduklarını söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takımın başarıdan başarıya koşacağını ifade eden Papatya, "Halil ve Alpaslan İzmir'in çocuklarıydı, Göztepe'nin çocuklarıydı. Şimdi ise tüm Türkiye'nin çocukları oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Bu gurur hepimizin" dedi. Talat Papatya, Şenol Güneş'e teşekkürlerini iletti.



1 FORMAYA İKİ ADAY

Göztepe'de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında yine kadroda değişim yaşanacak. Sarı kart cezalısı Obinna'nın yerine teknik direktör Ünal Karaman orta alanda Diabate'yi on bire dahil etmeyi planlarken, Zulj'un yerine de Esiti'nin forma giyeceği öğrenildi. Alpaslan Öztürk'ün cezası sona ererken Kayseri'de Mihojevic'in yerine Atınç Nukan ile birlikte savunmada şans bulması bekleniyor.