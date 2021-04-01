Atınç’a Kartal pençesi

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin yıldızları transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Atınç Nukan'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı Beşiktaş, resmen talip oldu. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek 27 yaşındaki defans oyuncusunu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, henüz Atınç'la bir araya gelmezken, Beşiktaş'ın Atınç'ı kadroya katmakta ısrarcı olduğu belirtildi. Yıldız oyuncuya ayrıca Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük ile G.Antep FK'nın da teklifte bulunduğu belirtildi.



4 BÜYÜKLER PEŞLERİNDE

Sarı-kırmızılılarda, genç kaleci İrfan Can Eğribayat, Milli Takıma davet edilen Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'ün de talipleri çoğaldı. 22 yaşındaki İrfan için Trabzonspor ve Almanya'dan Stuttgart ve Hoffenheim ciddi olarak ilgisini sürdürürken, Halil'e yine Trabzon ve Beşiktaş, Alpaslan'a da Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu.

GÖZTEPE'DE ÇÖZÜM EGE ÖZKAYIMOGLU

GOLCÜLER Ideye ve Jahovic'in suskun kaldığı Göztepe'de yönetim çözümü genç oyuncusu Ege Özka-yımoğlu ile bulacak. Sarı-kırmızı-lılar, sezon başında 2. Lig Kırmı-zı Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor'a kiralık olarak gön-derdiği 19 yaşındaki genç golcü-yü geri çağıracak. Ege, Konya eki-binde bu sezon 22 maçta 8 gol attı.



ESİTİ VE NDİAYE'Yİ BIRAKMAYACAKLAR

GÖZTEPE'DE yeni sezon çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen orta saha Anderson Esiti ve golcü Cherif Ndiaye'yi bırakmayacağı bildirildi. İki futbolcunun da satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen yönetimin Esiti ve Ndiaye'nin kulüpleriyle temasa geçtiği ifade edildi. Sezon başında Hırvatistan'ın Gorica ekibinden transfer edilen Ndiaye, başarılı bir sene geçirdi.