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Haberler Göztepe Alpaslan’ın sevinci dünyayı salladı

Alpaslan’ın sevinci dünyayı salladı

'a iki oyuncu birden göndererek büyük bir gurur yaşayan 'den, Letonya maçı öncesi ay-yıldızlı ekibe davet alan 'ün sevinç görüntülerinin yer aldığı video dünyayı salladı.

Alpaslan’ın sevinci dünyayı salladı

2.4.2021

Letonya maçı öncesi kadroya dahil olan Alpaslan, A Milli Takım'a çağrıldığını kulüp binası girişinde telefonla öğrenmişti. 27 yaşındaki oyuncunun milli Takıma davet edildiği an yaşadığı heyecan ve sevincinin yer aldığı görüntüleri kulüp sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

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GÖRÜNTÜLER Independent ve The Guardian'ın yanı sıra, futbolcular ve ünlü fenomenler tarafından paylaşıldı. Göztepe sosyal medya hesaplarından video 10 milyonu aşkın, dünya çapında ise 100 milyon'a yakın kez izlendi. G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 biten maçta kadroya girip yedek oturan Alpaslan ay-yıldızlı formayla süre alamadı.

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