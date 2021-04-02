Alpaslan’ın sevinci dünyayı salladı

Letonya maçı öncesi kadroya dahil olan Alpaslan, A Milli Takım'a çağrıldığını kulüp binası girişinde telefonla öğrenmişti. 27 yaşındaki oyuncunun milli Takıma davet edildiği an yaşadığı heyecan ve sevincinin yer aldığı görüntüleri kulüp sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

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GÖRÜNTÜLER Independent ve The Guardian'ın yanı sıra, futbolcular ve ünlü fenomenler tarafından paylaşıldı. Göztepe sosyal medya hesaplarından video 10 milyonu aşkın, dünya çapında ise 100 milyon'a yakın kez izlendi. G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 biten maçta kadroya girip yedek oturan Alpaslan ay-yıldızlı formayla süre alamadı.