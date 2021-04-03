Ligde rakip Kayseri

SPOR Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 5 haftalık namağlup serisinin ardından Ankaragücü ve Sivasspor yenilgileriyle yara alan Göztepe, Kayseri'yi deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Göztepe'de sarı kart cezalısı Obinna Nwobodo bu maçta forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk'ün cezası ise sona erdi. Kayserispor'la Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.