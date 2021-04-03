  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Ligde rakip Kayseri

Ligde rakip

Milli aranın ardından Spor Toto ’de 32. hafta bugün saat 13.30’da Kayserispor-Göztepe maçıyla açılıyor.

Ligde rakip Kayseri

3.4.2021

SPOR Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 5 haftalık namağlup serisinin ardından Ankaragücü ve Sivasspor yenilgileriyle yara alan Göztepe, Kayseri'yi deplasmanda yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Göztepe'de sarı kart cezalısı Obinna Nwobodo bu maçta forma giyemeyecek. Alpaslan Öztürk'ün cezası ise sona erdi. Kayserispor'la Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ligde rakip Kayseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.