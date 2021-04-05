Göz-Göz’ün rövanş planı

SPOR Toto Süper Lig'de haftayı Kayseri beraberliği ile kapatan ve son üç haftadır galibiyet yüzü göremeyen Göztepe'nin önünde zorlu bir fikstür bulunurken, sarıkırmızılılar ilk yarıda kötü sonuçlarla bitirdiği 6 maçlık süreci tersine çevirmek için kolları sıvadı. Ligin ilk devresinde Çaykur Rize ile başlayan bu kötü süreçten sadece 1 puan çıkartabilen İzmir temsilcisi bu kez aynı kabusu yaşamak istemiyor.



LİGDE İLK HEDEF ÇAYKUR RİZESPOR

YARIN İzmir'de Karadeniz temsilcisini ağırlayacak olan Göz-Göz ilk maçtan 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı. Daha sonra Hatay ve G.Saray'a çarpılan ekip, Trabzon ve Antalya'ya yenilmişti. Ligde 40 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, düşme potasıyla bağını tamamen koparmak isterken korkulu rüya görmemek için Rize maçıyla yeni bir seri yakalamayı planlıyor.

DİNLENMEK YOK

GÖZTEPE'DE Rize hazırlıkları başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen oyuncular, pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı tamamladı.



SABRIN SONU ADİS

Göztepe'nin devre arasında yeniden takıma kazandırdığı Adis Jahovic, sarı-kırmızılı forma ile 10. maçta golle tanıştı. Karşılaşmanın 48. dakikasında skor 1-0 Göztepe'nin aleyhine devam ederken sahneye çıkan Makedon futbolcu, attığı şık golle kendisine güvenen teknik direktör Ünal Karaman'ı mahcup etmedi. 3.5 yıl aradan sonra döndüğü Göztepe'de ilk golünü atan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, en son sarı-kırmızılı ekipte Konyaspor'a transferinden önce 24 Aralık 2017'de takımının 3-1 yenildiği Galatasaray maçında penaltıdan gol atmıştı. Adis attığı golle teknik patron Karaman'ın kendisine verdiği son şansı iyi değerlendirirken, Rize maçında da on birdeki yerini garantilemiş oldu. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Makedon futbolcu, bu sürede tam 35 gol atarak kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu olmuştu.



İZMİR UĞURU

GÖZTEPE, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon iç sahada 15 maçta 25 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 16 dış saha karşılaşmasında ise 15 puan topladı. İkinci yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve tek yenilgi ile ayrıldı. Yeni Malatyaile berabere kaldıktan sonra, Başakşehir, Kasımpaşa ve Erzurum'u yenen Göz-Göz, son maçında ise Sivas'a 5-3'lük farklı bir skorla yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki üstünlüğünü Rize maçında da sürdürerek hem Sivasspor yenilgisini telafi etmek, hem de puanını 43'e çıkararak rahat bir nefes almak istiyor.

BURAK HAKERLER

