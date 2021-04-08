Göztepe direkten döndü

Süper Lig'de Ç.Rizespor'u 2-0'lık sonuçla mağlup eden Göztepe'nin, önemli bir galibiyete imza attığı maçta hükmen yenilgiden kıl payı kurtulduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların geçen hafta deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında rakip takımdan futbolcu Aziz Behich ile tartışan Göztepeli milli oyuncu Alpaslan Öztürk, Rize maçından bir gün önce tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

KADRODA GÖZÜKÜYORDU

Ancak bu önemli detay atlanarak oyuncu Ç.Rize maçının kadrosuna yazıldı. Yedekler arasında gözüken Alpaslan'ın bulunduğu kadro maçtan 1 saat önce kulübün resmi instagram hesabından paylaşıldı. Esame listesine de yazılan Alpaslan'ın, TFF'den gelen uyarı üzerine maça 45 dakika kala kadrodan çıka-rıldığı öne sürüldü. Alpaslan'ın yerine Yalçın Kayan'ın kadroya alındığı ve esame listesi de buna göre düzenlendiği öne sürüldü. PFDK kararları açıklanırken, Alpaslan'a bir maç cezası geldi.



SARI-KIRMIZILILAR ÇOK RAHATLADI

GÖZTEPE, Çaykur Rizespor galibiyeti ile üç haftalık galibiyet hasretine son verirken, puanını da 43'e çıkararak rahat bir nefes aldı. Ligde 8 maçı kalan Göz-Göz, düşme hattıyla ilişkisini büyük oranda bitirirken üst sıralar için de yeniden ümitlendi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki 4 maçta ciddi rakiplerle oynayacak. Cumartesi günü Hatayspor'a konuk olacak olan Göz-Göz, daha sonra İzmir'de G.Saray'ı konuk edecek. Sonraki hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak olan İzmir ekibi ardından Trabzon'u ağırlayacak.