Obinna’ya Fransız kancası

Süper Lig'de Rize ve Hatay galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe'nin orta sahasındaki yükselen değeri Obinna Nwobodo, Fransa kulüplerinin dikkatini çekti. Sarıkırmızılı ekibin, sezon başında Ujpest ekibinden renklerine bağladığı 24 yaşındaki futbolcuyu Ligue 1'den Metz ile Bordeaux ekiplerinin takip ettiği iddia edildi. İki Fransız ekibinin de scoutlarının Obinna'yı bir süredir takip ettiği ve son haftalardaki performansı ile olumlu raporlar hazırladıkları konuşuluyor.

2023 YILINA KADAR

Obinna'nın lig sonuna kadar performansını gözlemleyecek olan Metz ve Bordeaux ekiplerinin scoutlarının ayrıntılı raporları sonrası iki ekibin de haziran ayında Göztepe'nin kapısını çalacakları öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında 24 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalarken gelecek tekliflere de kapalı olduğu belirtildi. Bu sezon 25 Süper Lig maçında forma giyen Nijeryalı futbolcu, 2 golün asistini yaparken toplamda bin 888 dakika sahada kaldı. Obinna performansıyla Göztepe'ye imza attığı dönemde 600 bin Euro olan güncel piyasa değerini şu anda 1.1 milyon Euro'ya kadar çıkardı.



"ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"

G.SARAY'I yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez misafir edecek Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Rakipleri önünde disiplini elden bırakmadan oynayacaklarını ifade eden Karaman, "Takımıma inanıyorum. Hafta sonu oldukça çekişmeli bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.



GALATASARAY'A AYNI KADRO

SÜPER Lig'de 46 puana ulaşan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman idealini buldu. Teknik direktör Ünal Karaman'ın G.Saray ile cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan maçta da Hatay müsabakasındaki on bire yakın bir dizilişle sahada olacağı iddia edildi. 54 yaşındaki teknik adam 5-3 kaybedilen Sivas maçı on birini değiştirerek Kayseri önüne çıkmıştı. Savunmada üç değişiklik yapan Karaman, Murat'ın yerine Gassama, Marko'nun yerine Alpaslan ve Burekovic'in yerine Berkan ile başlamıştı. Karaman'ın ilk on bire dahil ettiği Gassama ve Burekovic yaptıkları asistlerin yanı sıra performanslarıyla göz doldururken, Jahovic ise 3 golle galibiyetin mimarı oldu.