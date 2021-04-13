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Haberler Göztepe Titi Göztepe'den ayrıldı! Sözleşmesini tek taraflı feshetti

'den ayrıldı! Sözleşmesini tek taraflı feshetti

'de cumartesi günü 'nda 'ı konuk edecek 'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen , sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Titi Göztepe'den ayrıldı! Sözleşmesini tek taraflı feshetti

13.04.2021, 12:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 12:19

Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin bu isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin de tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Sarı-kırmızılılarla toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.

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