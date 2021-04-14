Göztepe’de Titi şoku

Süper Lig'de cumartesi Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen Brezilyalı stoper Titi, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek için sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Ancak yönetimin Titi'nin isteğini kabul etmediği bildirildi. Bunun üzerine Titi'nin tek taraflı olarak mukavelesini feshettiği belirtildi.

20 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Titi, ilk senesinde 32 maça çıkıp 2880 dakika forma şansı bularak 1 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 2618 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise genellikle yedek bekledi. Göztepe'de toplam 20 müsabakaya çıkan oyuncu 1150 dakika görev yapıp 1 defa fileleri sarstı. Titi, son olarak deplasmanda 3-2 kazanılan Atakaş Hatay maçında oyuna sonradan dahil olup 1 dakika forma giyebildi.