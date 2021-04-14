Gündemde Samudio var

Göztepe, gelecek sezon üst sıraları zorlamak için transfer taarruzuna başladı. Ligde 46 puanla rahat bir konuma ulaşan Göz-Göz'de yönetim sol kanada yapılacak takviye için Karadeniz'e yöneldi. Teknik direktör Ünal Karaman ile transfer çalışmalarına yoğunluk veren yönetimin, Rize'den Braian Samudio'yu gündemine aldığı iddia edildi. Rize ekibi ile Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ilk temasın gerçekleştirdiği konuşuluyor.

SAMUDİO ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Paraguaylı Samudio'nun her iki kanatta ve hücum hattında da forma giyebiliyor olmasının transferinde belirleyeceği olduğu ifade ediliyor. Samudio'nun henüz kulübüyle yeni kontrat yapmaması sarı-kırmızılı ekibi bir adım öne çıkarıyor. 25 yaşındaki futbolcunun da İzmir'de forma giymeye sıcak bakabileceği iddia edildi. Transferin sezon sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.



3 YILDIR RİZE'DE

25 yaşındaki kanat oyuncusu Samudio Rize'ye 2018-2019 sezonu yaz transfer döneminde imza attı. 3 yıldır Karadeniz ekibinde başarıyla forma giyen Paraguaylı futbolcu, daha önce Brezilyada Barbarense, Boa Esporte, Guarani formalarını terletti.