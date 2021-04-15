Kozu hücum

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçları ile moral kazanan Göztepe, cumartesi günkü Galatasa-ray sınavı öncesi hücumdaki yıldızla-rının performasına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada Adis Jahovic, Cheriff Ndiaye ve Halil Akbunar damga vurdu. Jaho-vic, deplasmanda 1-1 sona eren Hes Kablo Kayserispor maçında siftahını yaparken son Hatayspor karşılaşma-sında ise attığı 3 golle yıldızlaştı.

KARAMAN'IN GÖZDELERİNDEN

Toplam 10 gol atan 23 yaşındaki Ndiaye ise Hatay müsabakasında yedek soyunsa da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Göztepe'de en büyük çıkışı yapan oyuncu ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 asist yaptı