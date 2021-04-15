  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Kozu hücum

Kozu hücum

Göztepe, G.Saray maçında hücumda oynayan yıldızlarından çok şey bekliyor.

Kozu hücum

15.4.2021

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçları ile moral kazanan Göztepe, cumartesi günkü Galatasa-ray sınavı öncesi hücumdaki yıldızla-rının performasına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada Adis Jahovic, Cheriff Ndiaye ve Halil Akbunar damga vurdu. Jaho-vic, deplasmanda 1-1 sona eren Hes Kablo Kayserispor maçında siftahını yaparken son Hatayspor karşılaşma-sında ise attığı 3 golle yıldızlaştı.

KARAMAN'IN GÖZDELERİNDEN

Toplam 10 gol atan 23 yaşındaki Ndiaye ise Hatay müsabakasında yedek soyunsa da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Göztepe'de en büyük çıkışı yapan oyuncu ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 asist yaptı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kozu hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.