Göztepe adil yönetim istiyor

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçı öncesinde oluşturulan baskı havasının hakemlerin yöntemini etkilememesi gerektiğini ifade etti. Yazılı bir açıklama yayımlayan Sepil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Futbolumuzda son dönemde özellikle İstanbul takımları oynayacakları karşılaşmaların öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler hakkımız yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalamayız. Umuyoruz ki bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli bir yönetim izleriz."