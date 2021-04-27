Göztepe-Trabzon hattı

Spor Toto Süper Lig'de yarın İzmir'de oynanacak olan Göztepe- Trabzonspor maçı öncesi, her iki kulübün transfer pazarlığı yapacağı iddia edildi. Göztepe'den Halil Akbunar ile ilgilenen Trabzonspor'un, maç öncesinde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı yönetimle bir araya geleceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların da görüşmede Trabzon'dan devre arasında kiralanan Fousseni Diabate'nin bonservisini alma isteğini bordo-mavililere ileteceği gelen iddialar arasında.

DİABATE ARTI PARA TEKLİFİ

Trabzon yönetiminin Diabate artı para formülü ile Halil Akbunar için teklifini sunacağı öğrenildi. Trabzonspor, Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Alpaslan'ı da istemişti.



KARAMAN'IN KOZU ADİS JAHOVİC

GÖZTEPE'NİN Trabzonspor ile oynayacağı maçta gözler Adis Jahovic'e çevrildi. Hatayspor deplasmanında hat-trick yaptıktan sonra üst üste oynanan Galatasaray ve Karagümrük maçlarını boş geçen Makedon yıldız, Trabzonspor maçına on birde başlayacak. Antermanlarda Adis ile özel olarak ilgilenen teknik direktör Ünal Karaman, 32 yaşındaki golcüyü mental olarak da zorlu randevuya hazırlıyor. Karaman, orta saha ve kanat oyuncularını da ileri uçta forma giyen Adis'i topla buluşturmaları konusunda da sık sık uyarıyor. Devre arasında Göztepe'ye gelen Adis'in 4 gol, bir asisti bulunuyor.