Göztepe’ye aslan kancası

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Göztepe'nin yıldızları şimdi de Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon performanslarıyla ön plana çıkan savunmadaki yıldızı Alpaslan Öztürk ve kanat oyuncusu Halil Akbunar için Cim- Bom yönetiminin devreye girdiği iddia edildi. Alpaslan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Göz-Göz'ün altyapısından yetişen Halil'in ise daha bir sene daha kontratı bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'a kadar yükselen iki yıldızı önümüzdeki yıl mutlaka kadrosunda görmek istediği bildirildi. FATİH



TERİM İKİSİNİ DE ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Terim'den gelen istek üzerine Alpaslan'ın menajeri ile bağlantıya geçtiği ve imza parasıyla transferi çözmeye çalıştığı aktarıldı. Halil için İstanbul ekibinin, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya gelerek bonservis pazarlığı yapacağı iddialar arasında. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek Alpaslan'a henüz bir kontrat talebinde bulunmadı.



ÖNE GEÇTİĞİ 9 MAÇTA GALİBİYETİ KORUYAMADI

Trabzon önünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Göztepe bunu hep yapıyor. Sarıkırmızılılar bu sezon, bu şekilde öne geçtiği 9 maçta skoru koruyamayarak, 7 maçı berabere, 2'sini ise yenilgiyle noktaladı. Göz-Göz'ün toplam kaybı ise 20 puan. Göz-Göz, ilk yarıda Malatya (1-1), G.Antep (2-2), Karagümrük ile berabere kalırken, ikinci yarıda Malatya (2-2), Alanya (1-1) ve Trabzon (1-1) ile berabere kaldı, G.Saray ve Beşiktaş'a yenildi. İzmir ekibi, galibiyet aldığı 12 maçın tamamında ilk golü atan takım olarak dikkat çekti.



AKBUNAR KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Sarı-kırmızılı ekipte 9. sezonunu geçiren Halil, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. 36 lig maçında 9 gol atıp, 9 asist üreten 27 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de de yerli oyuncular arasında skora en çok katkı yapan isim oldu. A Milli Takım'a seçilerek ilk kez milli olan Halil, en golcü sezonunda takımın Süper Lig'e çıktığı 2016-2017'da 7 gol atmayı başarmıştı.



ALPASLAN YENİDEN DOĞDU

GÖZTEPE'NİN 2018-2019 sezonunda 1. Lig ekibi Elazığspor'dan renklerine kattığı Alpaslan Öztürk, Göztepe'de yeniden doğdu. 3 yıllık kontrat süresini tamamlamaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon stoper olarak oynamasına rağmen 7 gol atarken, bu sezon da 17 maçta fileleri iki kez sarsmıştı.