Göztepe’den haziran hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 48 puanda 10. sırada yer alan Göztepe'de yönetim, yaz transfer dönemi için kolları erken sıvadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu sonrası yönetim özellikle savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Karaman'ın yönetimden şu an Bosna Hersek temsilcisi Mostar'da forma giyen Trabzonspor'dan eski öğrencisi sol bek Luis Ibanez ve Medipol Başakşehir'de görev yapan stoper Alexandru Epureanu'nun alınmasını istediği iddia edildi.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR

Mevcut kadroda forma giyen sol bek Berkan ile stoperler Atınç ve Alpaslan'ın sözleşmelerinin sona erecek olması, Cristian Titi'nin de sözleşmesini feshederek takımdan erken ayrılmasından sonra savunmada oluşacak boşluğu Göz-Göz'ün Ibanez ve Epureanu ile doldurmayı planladığ gelen haberler arasında. 32 yaşındaki Arjantinli yıldız Ibanez ve 34 yaşındaki tecrübeli Moldovalı stoper Epureanu'nun kulüpleriyle sözleşmeleri sona erecek olması Göztepe'nin transferi gerçekleştirme olasılığını artırıyor. Yönetimin Ibanez ve Epureanu'nun menajerleriyle temaslarını sıklaştırması bekleniyor.



EPUREANU İSTİKRAR SEMBOLÜ OLDU

Göztepe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Alexandru Epureanu, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Başakşehir'de 7. sezonunu tamamlamaya hazırlanan 34 yaşındaki Moldovalı stoper, Süper Lig'deki tecrübesiyle de göz kamaştırıyor. Moldova'da Zimbru ve Sheriff, Rusya'da da FS Moskova, Dinamo Moskova ve Anzhi ekiplerinde forma giyen Epureanu, Süper Lig'de 188 maça çıkarken fileleri 13 kez sarsıp, 1 golün de servisini yaptı.



IBANEZ KUPALARA ABONE

Trabzonspor'da iki sezon forma giyen ve Karabükspor'da da kiralık olarak forma giyen Arjantinli sol bek Luis Ibanez kupalara abone oldu. Kariyerinde toplam 11 kez şampiyonluk kazanan 32 yaşındaki savunmacı, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'te 10 kupa kaldırdı. Zagreb ile 7 lig, 3 de kupa şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, Sırp ekibi Zvezda ile de bir kez lig şampiyonluğu kazandı.



MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

SÜPER Lig'in 39. haftasında yarın Antalyaspor ile saat 16.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Göztepe'nin önemli randevusunu hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan, bu sezon ilk yarıda Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçta da düdük çalmıştı.