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Haberler Göztepe Alper Aşkın’a Aslan talip oldu

’a Aslan talip oldu

Alper Aşkın’a Aslan talip oldu

5.5.2021

GÖZTEPE'NİN altyapıdan yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Alper Aşkın da Galatasaray'ın takibine takıldı. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında 2012 yılından bu yana forma giyen ve Aralık 2020'de profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. A takımda henüz forma şansı bulamayan Alper, U-19 Ligi'nde de bu sezon 4 maçta forma giydi.

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