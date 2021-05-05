Alper Aşkın’a Aslan talip oldu

GÖZTEPE'NİN altyapıdan yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Alper Aşkın da Galatasaray'ın takibine takıldı. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısında 2012 yılından bu yana forma giyen ve Aralık 2020'de profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki stoper oyuncusu için Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. A takımda henüz forma şansı bulamayan Alper, U-19 Ligi'nde de bu sezon 4 maçta forma giydi.