Göztepe harekatı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe'yi Haziran telaşı sardı. Ligde bitime üç hafta kala rahat bir konumda yer alan Göz-Göz'de sezon sonunda 4'ü kiralık olmak üzere toplam 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Kiralık oyuncular Peter Zulj (Anderlecht), Cherif Ndiaye (Gorica), Anderson Esiti (PAOK) ve Fousseni Diabate'nin (Trabzon) takımdaki gelecekleri belirsizliklerini korurken, yönetim öncelikle savunmanın iki yıldızı Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ı takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etti. Kurmaylar, sözleşmeleri sona erecek ve aynı zamanda transferin de gözdesi olan iki yıldızı kalmaya ikna edecek.

TRANSFERİN GÖZDELERİ

Alpaslan için Galatasaray ve Trabzonspor baskısını sürdürürken, Atınç Nukan'a ise Beşiktaş'ın markajı devam ediyor. Yönetimin, sezon bitmeden iki oyuncunun menajeri ile pazarlığa oturup en az ikişer yıllık sözleşme önereceği iddia edildi. Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk ile özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Atınç'ın yönetimin teklifine ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, Bu iki oyuncu ile birlikte savunmada sağ bekler Murat Paluli ve Lamine Gassama ile sol bek Berkan Emir ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri sona eriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'dan sözleşmeleri sona erecek oyuncularla ilgili ayrıntılı rapor alıp iç transfere yön verecek.



NDİAYE DE KALACAK

GÖZTEPE'DE kiralık oyuncuların geleceği de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Trabzonspor'dan devre arasında kiralık olarak alınan Fousseni Diabate'nin performansından memnun kalan Göz-Göz, bordo-mavili ekibe yine 'Ücretinin yarısını siz ödeyin, 1 yıl daha bizde kiralık oynasın' teklifinde bulunmuştu. Teknik patron Ünal Karaman, Gorica'dan kiralanan Ndiaye konusunda olumlu rapor verdi. 36 maçta 10 gol atan Senegalli 25 yaşındaki futbolcunun Hırvat temsilcileriyle görüşülecek.