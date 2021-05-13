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Haberler Göztepe Diabate için yakın markaj

Diabate için yakın markaj

Diabate için yakın markaj

13.5.2021

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman sezonun bitimine bir maç kala iç trans-ferde özellikle kiralık oyuncularla ilgili raporunu tamamlamak üzere. Karaman, sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döne-minde Trabzonspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Fousseni Diabate ile en az bir sezon daha çalışmak istiyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Mali asıllı Fransız oyuncuyu renklerine bağ-lamak için harekete geçti. Ara transfer döneminde Göztepe'ye kiralık gelen Fousseni'nin ücretinin 250 bin Euro'su-nu Trabzonspor karşılamıştı.

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