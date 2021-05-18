Göztepe transferde iki koldan harekete geçti

Süper Lig'de dördüncü sezonunu 51 puan ve 10. sırada geride bırakan Göztepe, gelecek yıl için çalışmalara başladı. İç transferde sözleşmesi sona erecek yıldızlarla masala oturacak olan Göz-Göz, dış transferi de yavaş yavaş şekillendiriyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gelecek sezon Avrupa Kupaları'nı zorlayacak bir ekip yaratmak isteyen yönetim, Galatasaray'ın yıldızlarına kanca attı.

Göz-Göz yönetiminin, savunma transferi için şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Cim-Bom'un iki oyuncusu Martin Linnes ve Ömer Bayram'a talip olduğu iddia edildi. Kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren iki oyuncunun da bonservis engeli bulunmuyor.

GÖZLER İKİ OYUNCUDA

Göztepe, transferler gerçekleşirse 29 yaşındaki Ömer Bayram ile sol beki, Norveçli Linnes ile de sağ bekini garantiye alacak.

GÖZ-GÖZ'ÜN KASASI DOLDU

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligi 10. sırada tamamlayan Göztepe, kasasını da doldurdu. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan ligde 40 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 yenilgi alan Göz-Göz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun performans ödülleri kapsamında toplam 51 milyon 900 bin lira almaya hak kazandı. Futbol federasyonu galibiyet başına kulüplere 2 milyon 700 bin lira, her beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira dağıtıyor. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 13 galibiyet için 35 milyon 100 lira, beraberlikler için ise toplam 16 milyon 800 bin lira alacak. Federasyonun yayın gelirleri kapsamında kulüplere ödediği performans ödüllerinden Göz-Göz yaklaşık 52 milyon lirayı kasasına koyacak. Federasyonun yeni sezon başlamadan performans ödüllerini kulüplere göndermesi bekleniyor.

BERKAN EMİR 2 YIL DAHA UZATTI

GÖZTEPE yönetimi, sol bek Berkan Emir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 3 sezondur takımda bulunan Berkan Emir, "Türkiye'nin en güzel camiasının bir parçası olduğu için gurur duyuyorum. Bu şanlı formayla çok önemli başarılara imza atacağımıza eminim. Önümüzdeki sezondan en büyük beklentim, taraftarlarla Gürsel Aksel Stadı'nda kucaklaşmak. Taraftarımızın stattaki coşkusuna pandemi sürecinde hasret kaldık. Hem sizler hem bizler stadımızın tadını çıkaramadık. Sizlerle Gürsel Aksel Stadı'nda hep beraber galibiyet coşkusunu yaşamak istiyorum. Ben buna hazırım, önümüzdeki sezonda görüşmek üzere" dedi.

GENÇ EGE DÖNÜYOR

GÖZTEPE altyapısından yetişip A takımda da süre aldıktan sonra geçen sezon başında 1922 Konyaspor'a kiralık olarak giden Ege Özkayımoğlu takıma dönüyor. 19 yaşındaki golcü oyuncu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Konya ekibinde kupa da dahil olmak üzere 28 maçta forma giyerken 10 kez fileleri havalandırarak başarılı bir performans sergiledi. Sezon başında yapılacak kampa götürülecek olan Ege'nin performansı Göztepe'deki kariyerini netleştirecek. Ayrıca diğer genç oyuncular Yalçın Kayan, Alper, Efe, Yılmaz, Batuhan ve Tibet'in de durumları belli olacak.

■ BURAK HAKERLER