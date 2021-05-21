Yaprak dökümü başlıyor

Göztepe'de yönetim, sezonun bitmesiyle verim alamadığı yıldızlarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Son olarak Titi ve Alpaslan Öztürk'ün ayrıldığı sarı-kırmızılı ekipte yönetim kaleci Megyeri başta olmak üzere, Brown Ideye, Stefano Napoleoni ve Anderlecht'ten kiralanan Peter Zulj ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.



NAPOLEONİ DE GİDEBİLİR

Yönetimin, sözleşmeleri devam eden Megyeri ve golcü oyuncu Brown Ideye'ye kendilerine kulüp bulmalarını tebliğ etmesi beklenirken bonservis bedeli konusunda kolaylık göstereceği öne sürüldü. Kontratı sona eren Napoleoni ile de vedalaşılacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da kiralık oynayan Cherif Ndiaye, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'nin aksine Zulj'u takımda tutmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.