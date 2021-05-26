Sarı-kırmızılılar, hücum ve savunmaya yönelik transfer çalışmalarına hız verdi

SPOR Toto Süper Lig'de 5. sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transferde önemli adımlar atıyor. Savunmada stoperler Titi ve Alpaslan Öztürk'ün ayrılması, sağ kanatta da Halil Akbunar'ın alternatifsiz kalması üzerine Göz- Göz bu iki bölgeye takviye için düğmeye bastı.

Sarıkırmızılıların, sağ kanat pozisyonu için Portekiz ekibi Gil Vicente'de forma giyen Brezilyalı futbolcu 25 yaşındaki Lourency ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulübüyle bonservis engeli olmayan Sambacı ile ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı konuşuluyor. Lourency, Brezilya'da Chapecoense, Vila Nova, Bresil- RS ekiplerinde forma giyerken, Portekiz'de ise iki yıldır top koşturuyor.

Sarıkırmızılı ekibin ikinci hedefi ise savunmanın ortasına bir transfer gerçekleştirmek. Bunun için de rota İngiltere oldu. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen Arjantinli futbolcu Federico Fernandez'in alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak olan Göz- Göz, kulübüyle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçip maliyet araştırmasına başladı.



3 KUPA KAZANDI

Premier Lig tecrübesi olan Federico Fernandez, Arjantin'de Estudiantes, İtalya'da Napoli ve yine Ada'da Swensea City formalarını giyerken kariyerinde 3 kez kupa kaldırdı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Estudiantes ile Arjantin Süper Lig Apertura, Napoli ile de iki kez İtalya Kupası kazanma per başarısı gösterdi.

34 MAÇTA 5 GOL ATTI

GİL Vicente forması giyen 25 yaşındaki Lourency bu sezon 34 lig maçında görev aldı ve 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Toplam 2329 dakika sahada kalan oyuncu öncesinde iki sezon Chapecoense ekibinde görev almıştı. Kariyerinde 174 mücadelede görev alan yıldız isim toplamda ise 20 kez gol sevinci yaşadı. Lourency, Portekiz Kupası'nda 4 maçta oynadı.

HALİL AKBUNAR'IN ÖNCELİĞİ GÖZTEPE

SÜPER Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer piyasası hareketlenirken, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar adından en çok söz ettiren yıldızların başında geliyor. Göztepe ile özellikle bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'ın Euro 2020 geniş kadrosuna davet edilen Halil Akbunar, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u peşine takmıştı. 9 sezondur forma giydiği Göztepe ile sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun önceliğinin Göztepe olduğu öğrenildi. Halil Akbunar, bu sezon kaydettiği 9 gol ve yaptığı 13 asistle, Süper Lig'in skora en çok katkı yapan yerli oyuncusu olmuştu.