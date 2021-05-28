Göz-Göz’de transfer harekatı

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, transferde de büyük oynuyor.

Yeni sezonda sözleşmesi devam eden Brown Ideye ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi Adis Jahovic'in yanına gol kralı patentli bir yıldız getiriyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Almanya'da Bundesliga 2'de mücadele eden Darmstadt ekibinde bu sezon 27 gol atarak gol krallığına ulaşan Serdar Dursun ile görüştüğü iddia edildi.

Gol kralı olduktan sonra Avrupa başta olmak üzere Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takibine aldığı 29 yaşındaki gurbetçi golcü Göz-Göz'ün de radarına girdi. Bu sezon Alman ekibiyle sözleşmesi biten ve bonservis engeli olmayan Serdar Dursun'un menajeriyle temasa geçen Göztepe yönetiminin, transferde oldukça titiz davrandığı öğrenildi.



MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Haziran ayında yapılacak genel kurulla başkanlık görevini İcra Kurulu'na devretmeye hazırlanan Başkan Mehmet Sepil'in, Serdar'ın transferinde başrol oynadığı belirtildi.

Serdar Dursun ile ilgili en ciddi teklifin Bundesliga ekibi Union Berlin ekibinden geldiği öğrenildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.



ALTYAPISI ALMANYA'DA

ALMANYA'DA doğan Serdar Dursun, altyapı eğitimini de burada aldı. 2011 yılında Eskişehir'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Şanlıurfa, Denizli ve Karagümrük formalarını da giydi. 2016 yılında Almanya'ya geri dönen Serdar, Greuther Fürth'te forma giydikten sonra 2018- 2019 sezonu öncesi Darmstadt'a transfer olmuştu.



PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Türkiye'de en son forma giydiği Karagümrük ekibinde forma giydiği dönemde 300 bin Euro piyasa değerine sahip olan Serdar Dursun, Almanya'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla değerini 1.5 milyon Euro'ya çıkardı.



SARI-KIRMIZILILARDA KANAT ADAYI FOFANA

DIŞ transferde hemen hemen tüm mevkilere takviye yapmayı planlayan Göztepe, sol kanat pozisyonu için de Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Moryke Fofana'yı gündemine aldı. Malatya ekibiyle sözleşmesi sona eren Fil Dişi Sahilli sol kanat için Göztepe yönetiminin devreye girdiği öğrenildi. Sol kanatta forma giyen Zlatko Tripic ile yollarını ayıran Göz-Göz yönetimi, zaman zaman bu bölgede forma giyen Ndiaye'nin de kiralık olması nedeniyle Fofana'yı listesine ekledi. 2017 yılından bu yana Türkiye'de bulunan ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile Ç.Rize'nin de ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fofana, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.