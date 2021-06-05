Göz-Göz’de rota Yusuf

SÜPER Lig'de gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Göztepe, savunma transferine öncelik verdi. Stoperler Cristian Titi ve Alpaslan Öztürk ile yollarını ayıran Göz-Göz, savunmanın ortasına takviye yapmak için kolları sıvadı.

ARADAKİ PÜRÜZLER GİDERİLECEK

BUNDESLİGA II'ye düşen Werder Bremen'de forma giyen gurbetçi stoper Ömer Toprak'ı listesine alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Türkiye'den bir ismi daha listesine ekledi. Kurmaylar, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu ile temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservis engeli olmayan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile temasa geçti.

YUSUF İZMİR'İ YAKINDAN TANIYOR

YABANCI sayısının azalması nedeniyle transferde daha çok yerli isimlere yönelen yönetim, başarılı stoper Yusuf ile maddi konularda anlaşılması halinde sözleşme imzalayacak. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan ve bonservis engeli bulunmayan Yusuf'un daha önce İzmir temsilcisi Altınordu'da forma giymişti.

MİLLİ FORMAYA ASLA KÜSÜLMEZ

GALATASARAY'IN da talip olduğu Göztepe'nin yıldız oyuncusu Halil Akbunar, 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldıktan sonra önemli açıklamalar yaptı. Bu sezon Süper Lig'te tüm maçlarda oynayan 20 gole direkt katkı sağlayan Halil Akbunar, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifadelerini kullandı. Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden deneyimli oyuncu, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" yorumunu yaptı.