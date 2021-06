Göztepe yönetimi, devre arasında Trabzonspor’dan kiraladığı orta saha için ısrarını sürdürüyor

Süper Lig'de yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen Göztepe, Fousseni Diabate ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Malili'nin bonservisini almayı planladığı ve Ünal Karaman'ın da transferde istekli olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da İzmir'de kariyerine devam etmek istediği belirtildi. Trabzon'dan yıllık 1 milyon Euro garanti ücret kazanan Diabate için Karadeniz ekibi takas teklifiyle Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim, Galatasaray'ın ciddi olarak ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar için yeniden düğmeye basarken, transfer için Diabate kozunu oynamayı planlıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Sepil'den daha önce de talip oldukları Halil'i bir kez daha isterken, karşılığında Diabate'nin bonservisiyle bir miktar da para ödemeyi teklif edecek. Halil'in bonservis bedelini 2.5-3 milyon Euro aralığında belirleyen yönetimin maddi konularda anlaşılması halinde ibreyi Trabzon'a da çevirebileceği de ifade edildi.

GÖZ-GÖZ'DE JEVTOVİC SESLERİSESLERİ

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Sırbistanlı orta sahayla maddi konularda anlaşma zemini arıyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kolları sıvayan Göztepe yönetimi, transfer listesini sürekli güncelliyor. Son olarak Hatayspor'dan ayrılan yerli stoper Yusuf Abdioğlu'nu gündemine alan Göz-Göz, ön libero transferi için de Konyaspor'un yıldızı Marko Jevtovic'e talip oldu. Yeşil-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Sırp yıldıza menajeri kanalıyla teklifini ileten kurmaylar, bonservis engeli bulunmayan yıldız oyuncunun maliyetini şimdiden araştırıyor.

KARAMAN DA ONAYLADI

Konya ile sözleşmesi sona erdikten sonra Sırbistan'a giden Jevtovic için Göztepe scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Ünal Karaman'dan da 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay çıktığı öğrenildi. Yönetim ve futbolcu arasında maddi konularda pazarlıklar sürerken yurtdışından de teklifler alan Jevtovic'in ilk tercihinin Süper Lig olacağı öğrenildi. Futbolcu, ülkesinde Srem Jakova, Rusya'da Akademia Dinamo, yine Sırbistan'da Sopot, Hajduk Kula, Novi Pazar ve Partizan ekiplerinde forma giydi.

DÖRT KUPA KALDIRDI

Marko Jevtovic, Sırp ekibi Partizan'da elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 27 yaşındaki orta saha Partizan formasıyla bir lig, üç de Sırbistan Kupası şampiyonluğu kazandı. Sırbistan Milli Takımı'nda bir kez forma şansı bulan Jevtovic yeniden, milli formayı giymek istiyor.

KALESİ SAĞLAM

SÜPER Lig ekibi Göztepe, kale dışında her bölgeye takviye yapacak. İzmir ekibinin yeni sezonda İrfan Can, Megyeri ve Arda ile yola devam edeceği ve bu mevkiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Geçen sezon başında TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan kadroya dahil edilen İrfan Can takımın birinci kalecisi oldu. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki eldiven 2020-2021 sezonunda 35 maçta forma giydi. Macar file bekçisi Megyeri ise İrfan Can'ın yedeği oldu. Göztepe'nin altyapısından yetişen Arda 3 maçta oynama fırsatı buldu.

■ BURAK HAKERLER