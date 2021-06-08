Göz-Göz’ün ada seferi

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonuna girmeye hazırlanan Göztepe, transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren sol kanat Zlatko Tripic'in alternatifini Ada'da buldu. Yönetim, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu üzerine Championship ekibi Nottingham Forest'ta top koşturan Sammy Ameobi'yi gündemine aldı.

Kulübü ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun bonservis engelinin olmaması yönetimin transfer politikası ile de uyuşuyor. Karaman'ın uzun süredir Ameobi'yi takip ettiği ve transferin gerçekleşmesi için yönetime talepte bulunduğu ifade edildi. Piyasa değeri 2 milyon 200 bin Euro olan Nijerya uyruklu Ameobi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Göz-Göz, uygun bir bedelle transferi sonlandırmayı hedefliyor.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Göztepe kulübünde bu transferle Sportif Direktör Erk Toros'un ilgilendiği öğrenilirken, futbolcuya İngiltere ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler olduğu öğrenildi. Yönetim, Trabzon'dan sağ bek Kamil Ahmet ve Fousseni Diabate, Alanya'dan orta saha Hasan Hüseyin ile de ilgileniyor.

YÖNETİM GENÇLİK HAMLESİ BAŞLATTI

GÖZTEPE'DE yönetim kadrosuyu gençleştirmek için de düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniye'nin genç oyuncusu Muammer Denizhan Taşkın (21) ile Bursaspor'dan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i (21) kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın orta sahada görev yapan Muammer'i çok istediği, genç eldiven Ataberk için ise scout ekibinin olumlu raporlar hazırladığı öğrenildi.

Kuşadasıspor'un altyapısından yetişen Denizhan, 2015'te Aydınspor 1923'e transfer olurken burada yakaladığı çıkışla Ümraniye'ye gitti. Bursaspor altyapısından yetişen ve 2016 yılında profesyonel olan Ataberk ile Süper Lig'den birçok ekibin temasta olduğu öğrenildi. Muammer'in Ümraniye ile 2024 yılına kadar kontratı sürerken, Ataberk ise ay sonunda boşa çıkacak.

ANDERSON ESİTİ TAKIMDA KALACAK

Göztepe, iç transferde bir oyuncuyu daha takımda tutuyor. Sözleşmeleri sona eren Cherif Ndiaye, Berkan Emir, Murat Paluli ve Atınç Nukan ile sözleşme imzalayıp Alpaslan Öztürk'le vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha Esiti'yi de takımda tutacağı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Yunan ekibi PAOK'tan geçici olarak alınan Nijeryalı oyuncunun bir sezon daha kiralanacağı belirtildi. Esiti'nin satın alma opsiyonuna sahip olan yönetimin, yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu maddeyi kullanmayacağı ve yeniden kiralama yoluna gideceği öğrenildi

İNGİLTERE'DEN HİÇ AYRILMADI

Newcastle altyapısında yetişen Sammy Ameobi, kariyeri boyunca İngiltere dışına hiç çıkmadı. Newcastle United ekibinde profesyonel olduktan sonra Middlesbrough, Cardiff ve Bolton'da forma giyen 29 yaşındaki sol kanat son iki sezondur Nottingham Forest'te forma giyiyordu.

■ BURAK HAKERLER