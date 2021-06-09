GÖZ-GÖZ stoper peşinde

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'de yönetim savunma harekatına başladı. Mevcut kadrodan önce Cristian Titi, ardından da Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılmasının ardından savunmanın ortasında alternatifsiz kalan Göz-Göz, Karagümrük'ten savunma oyuncusu Enzo Roco'ya talip oldu. Sarı-kırmızılıların, Şilili savunma oyuncusuna yoğunlaşmasında kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi ve Süper Lig tecrübesinin etkili olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Karagümrük'ten önce Beşiktaş'ta da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2018 yılından bu yana Süper Lig'de boy gösteriyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da transfere onay verdiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun menajeri ile temasa geçip nabız yokladı. Bu sezon transfer maliyetlerini de düşürme kararı alan yönetimin, şartların oluşması halinde futbolcuya resmi imza attıracağı iddia edildi. Şilili oyuncunun da Türkiye'de kalmayı hedeflediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Göztepe'nin talip olduğu Enzo Roco'nun bonservis engeli bulunmazken, ünlü Alman sitesi transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'yu buluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuya uygun maaş önerip resmi imzayı bir an önce attırmak istiyor.

ENZO ROCO'NUN TALİPLERİ ÇOK

Şilili savunmacı Enzo Roco'nun yurtdışı ve Türkiye'den talipleri var. İtalyan ekibi Napoli'nin 28 yaşındaki stoper ile yakından ilgilendiği bilinirken, Süper Lig temsilcisi Trabzon'un da futbolcunun transferi için devreye girdiği öğrenildi.

ÜÇ YABANCIYA YOL GÖRÜNDÜ

SÜPER Lig'de 2021- 2022 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe'de 3 yabancı futbolcu için talipler beklenmeye başladı. Yönetim, sözleşmeleri süren golcü Brown Ideye, sol bek Dzenan Burekovic ve stoper Marco Mihojevic'i elden çıkarmayı düşünüyor.Geçen sezon genelde yedek kulübesinde bekleyen 3 oyuncunun maliyetinden dolayı da yeni sezonda düşünülmediği öğrenildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı, olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi. Göztepe sezon devam ederken Titi ve Zlatko Tripic'le yollarını ayırmıştı.

GÖZ-GÖZ'ÜN ACI GÜNÜ

GÖZTEPE Spor Kulübü eski başkanlarından ve İzmir'in bir dönem en ünlü sinemalarından Yıldız Sineması'nın eski sahibi Yüksel Kazmirci hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Kazmirci'nin yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazmirci'nin vefatı üzerine Göztepe de baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.