  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Göztepe'de rota Burca

'de rota Burca

yönetimi, savunmanı ortasına yapacağı takviye için ekibi Cluj’un oyuncusu ’ya istiyor. 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun kiralanması gündemde

Göztepe'de rota Burca

15.6.2021

Süper Lig'de sezon öncesi savunmayı güçlendirmek isteyen Göztepe, yüzünü Romanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Cristian Titi ve Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılmasının ardından Türkiye ve yurtdışından birçok oyuncuyu gündemine aldı. Göz-Göz yönetiminin son adresi ise Cluj ekibinden Andrei Burca oldu.

28 yaşındaki Rumen futbolcu Burca ile temasa geçen yönetim, scout ekibinin izleyip olumlu rapor verdiği yıldızı renklerine bağlayarak savunmadaki problemi gidermek istiyor.

ROMANYA'DAN ÇIKMADI

Burca'nın ünlü Alman sitesi transfermarkt'ın verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon 300 bin TL. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı stoperle anlaşması halinde kulübü Cluj ile temasa geçecek. Rumen ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis engeli nedeniyle kiralık olarak kadroya katılması gündemde.

■ BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de rota Burca haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.