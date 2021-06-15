Göztepe'de rota Burca

Süper Lig'de sezon öncesi savunmayı güçlendirmek isteyen Göztepe, yüzünü Romanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Cristian Titi ve Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılmasının ardından Türkiye ve yurtdışından birçok oyuncuyu gündemine aldı. Göz-Göz yönetiminin son adresi ise Cluj ekibinden Andrei Burca oldu.

28 yaşındaki Rumen futbolcu Burca ile temasa geçen yönetim, scout ekibinin izleyip olumlu rapor verdiği yıldızı renklerine bağlayarak savunmadaki problemi gidermek istiyor.

ROMANYA'DAN ÇIKMADI

Burca'nın ünlü Alman sitesi transfermarkt'ın verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon 300 bin TL. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı stoperle anlaşması halinde kulübü Cluj ile temasa geçecek. Rumen ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis engeli nedeniyle kiralık olarak kadroya katılması gündemde.

■ BURAK HAKERLER