İyi ki doğdun Göztepe

14 Haziran 1925 yılında kurulan İzmir'in köklü çınarı dün 96. kuruluş yıldönümünü müthiş bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılılar, her sene geleneksel hale getirdiği yıldönümünü bu kez pandeminin gölgesinde kutladı.

Göztepe Kulübünün 96. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Yönetim ve taraftarlar, pandemi kurallarına uygun olarak kutlama organizasyonu gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının 22.00'de başlaması nedeniyle taraftarların geleneksel hale gelen meşale şovu 21.25'e çekildi.

Saat 17.00'de Güzelyalı'daki paten pistinde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı binlerce taraftar, 21.00'de hep birlikte kulüple özdeşleşen İsyan Marşı'nı okudu. Saatler 21.25'i gösterdiğinde meşale şovu başladı. Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda pandemi kuralları gereği yan yana dizilen taraftarlar, binlerce meşale yakarak geceyi aydınlattı. Stattaki laser ve ışık gösterileri de geceye damga vurdu.