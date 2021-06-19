Göz-Göz iki koldan

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro ile Avrupa Ligi'ne gözünü diken Göztepe, transferi iki koldan yürütüyor. Sarıkırmızılılar, Antalyaspor'dan eski oyuncusu sağ kanat Serdar Gürler ile Süper Lig'den küme düşen Ankaragücü'nden Alper Potuk'u renklerine katmak için temaslara başladı.

Kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki Serdar'ın yeniden kiralık olarak Göz-Göz'de forma giymesi gündemde. Ankara ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak 1. Lig'de forma giymek istemeyen 30 yaşındaki Alper ile de temasa geçen yönetim, bonservisiyle tecrübeli yıldızı transfer edecek.

FENER'DE DE FORMA GİYDİ

Eskişehir altyapısından yetişen Alper Potuk, Fenerbahçe'de tam 7 sezon forma giydi. Geçen sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan 30 yaşındaki on numara Başkent ekibinin küme düşmesine engel olamadı.

ONOVO İMZAYA BEKLENİYOR

GÖZTEPE yönetimi, dış transferde ikinci imzayı Vincent Onovo'ya attırmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Macaristan ekibi Ujpest'te forma giyen Nijeryalı ön libero ile büyük ölçüde anlaşan yönetimin, en kısa sürede oyuncuyu İzmir'e getirip transferi resmiyete dökeceği iddia edildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun bonservis sorununun da büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

GÖZTEPE ŞEFİK ABALI'NIN PEŞİNDE

Göztepe, gurbetçi oyuncu Şerif Abalı'nın peşine düştü. Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılılar transferi büyük ölçüde bitirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği genç stoper Şefik'le prensipte el sıkışan Göztepe'nin transferi en kısa sürede açıklayacağı bildirildi. Wacker Innsbruck altyapısında yetişen genç futbolcu önce Avusturya U18 Milli Takımı'nda forma giydi. Ardından Türkiye U-19 Milli Takımı'na davet edilen Şefik, ay-yıldızlı formayı 2 kez terletti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken sarı-kırmızılıların transfer için ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

■ BURAK HAKERLER